博愛醫院前主席蕭炎坤 265萬洗黑錢案開審

蕭炎坤

【本報訊】博愛醫院前主席蕭炎坤被指涉倫敦金詐騙案，並利用其銀行戶口替詐騙集團洗黑錢逾265萬元。蕭昨於區院否認一項洗黑錢罪，案件隨即開審。控方開案陳詞指，蕭因應一名由朋友介紹認識的人士要求成立一間聲稱投資黃金貿易的公司，該名人士的公司則於網上向一名新西蘭籍人士訛稱能為其進行黃金投資買賣，使其把13萬美元存入蕭的公司之戶口。但蕭的公司並無從事任何黃金貿易，該戶口亦曾接收其他來歷不明款項。

被告蕭炎坤（78歲、退休人士）被控在2018年2月7日至2019年2月26日之間，在香港知道或有合理理由相信該財產，即在以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，總額為194,488.01元、302,548.28美元、21,500澳元的全部或部分、直接或間接代表任何人的可公訴罪行得益，而仍處理該財產。

戶口曾接收不明來歷款項 據控方開案陳詞指，被告於2018年2月以智金集團董事身份在華僑永亨銀行開設一個綜合理財銀行戶口，並在開立帳戶時，提及智金為黃金經銷商。

被告為智金的唯一董事及股東，而該銀行戶口於案發期間收取多筆不明款項。其中一筆13萬美元匯款更涉及新西蘭籍匯款人報稱遭受投資騙案，在交友網站認識一名聲稱是匯彰環球集團代理人的女士後被游說來港投資，向涉案銀行戶口匯款後款項不翼而飛。

根據稅務局的資料顯示，智金未有於任何財政年度申報稅務報表。經調查後發現，被告持有的涉案戶口於2018年9月至11月間，共接收逾30萬美元、約兩萬澳元及約20萬元的來歷不明款項。其後，被告於同年10月至12月間，從涉案戶口提走共約270萬元。被告在警誡下稱，經朋友介紹認識一名叫林萬璋的人，被告因應林的要求成立智金，但未有參與任何智金業務及其戶口運作。調查亦顯示林萬璋為匯彰環球集團有限公司的唯一股東和董事。案件編號：DCCC 605/2023