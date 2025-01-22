3工廈闢外圍賭博中心 拘12男女包括黑幫主腦

【本報訊】執法部門於前日（20日）展開代號「鳥林」行動，打擊一個活躍本港、由黑社會操控的非法賭博集團。情報顯示，該集團懷疑利用工廈單位作為營運中心，並以多個賭博網站收取外圍投注。行動中，警員拘捕5男7女（22至76歲），涉嫌「營辦處所作收受賭注用途」、「收受賭注」、「推廣或便利非法收受賭注」及「洗黑錢」。

4個月投注額逾3.9億元 本周一（20日），警員突擊搜查位於荃灣及長沙灣的3個工廈單位，拘捕一男5女，並檢獲110部涉案手機、10部手提電腦、兩部平板電腦、200張電話卡、大量銀行卡、銀行文件和約4萬元現金。另外，警員在場發現由去年10月至今、涉款逾3.9億元的懷疑外圍投注紀錄，以及超過530名銀行戶口持有人的資料，相關人士持有逾1,500個銀行戶口。被捕人士包括集團主腦和骨幹成員，懷疑全部俱有黑幫背景，大部分人報稱無業。

初步調查顯示，相關賭博平台的營運中心24小時運作，中心設備齊全，是集團用於處理充值、出錢、入錢及提供客戶服務的地點。集團分工明細，成員會透過社交平台、短訊及手機應用程式等進行宣傳，吸引賭客參與網上百家樂、賭波等活動。

至昨日清晨，警員以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕另外4男兩女，他們涉嫌協助集團開設銀行戶口，並在過去數個月清洗數以千萬元計的黑錢。所有被捕人士俱已被扣留調查。

調查人員補充，涉案集團操控不同銀行戶口，供賭客進行「換分」投注，當中有6個戶口，在去年5月至10月被用作收取網上賭款。經進一步調查後，警員發現該6名戶口持有人，同時共用15個本地銀行帳戶，該些帳戶除了收受賭款，亦分別收取3宗詐騙案件的騙款，而在短短數個月間，相關帳戶共接收近5,000萬元的犯罪得益。警員會繼續追查涉案集團運作的網站、資金來源及去向等。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。