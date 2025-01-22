大學經電郵宣傳防騙 內地生不查看亦徒然

【本報訊】電騙案飆升，當中不乏大學生，多間大學要求內地學生填寫防騙問卷。身兼嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬昨指嶺大有內地生受騙，有個案涉及在本地社交平台冒充大學名義，收集同學、校友個人資料或聯絡方式，校方已經發出嚴正通知，提醒同學和校友提高警覺，校方亦有要求新來港內地生填寫防詐騙問卷。

依賴中介代勞 防範意識低 劉智鵬在電台節目中指出，涉及內地生的騙案金額龐大，感到震驚和不幸，認為要嚴肅正視，不應在校園蔓延詐騙風氣。他分析，內地生大多數透過中介申請來港，升學資訊、選科等都由中介代勞，當接觸到一些詐騙資訊，自己沒有思考過，尤其是內地生，不是人人都看學校電郵，形容是很壞的習慣和風氣，需要改變，否則有防騙資訊都不理會。

嶺大亦有內地生受騙，他指校方有要求新來港內地生填寫防詐騙問卷，彌補不看電郵或沒有中介協助處理問題的不足，一張問卷不會令他們有很好的防騙意識，但起碼提醒同學要小心。未來教職員和學生要嘗試接觸更多新來港內地生，或與相關團體協調一起做工作。

對於執法部門與內地部門研究學生來港前填寫問卷，才獲發證件。劉指方法可行，但要避免程序化、形式化，因為有可能是由中介協助同學填寫問卷。