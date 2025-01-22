大學刮電騙風暴 避窮家富路自保

再有內地女失180萬 促多管宣傳增防範 電騙案飆升，受害人之中亦不乏大學生。香港大學近月接獲有逾60名學生就電騙案中招，損失超過6,000萬元。而在昨晨7時許，執法部門又再接獲港大一名22歲內地女生報案，指被騙去180萬元。高才通人才服務協會創會會長兼議員尚海龍認為，內地生來港時家長一般都會「窮家富路」，建議家長給予子女合理和適量資金，並透過公眾人物宣傳防騙，認為會更有效。

因應近月港大有逾60名學生於電騙案中招，損失超過6,000萬元，各方正探討並實施多項包括填問卷等防騙措施。港大昨日又再添一宗案件，一名22歲內地女生報案，稱自己於去年8月接獲自稱入境處職員的電話，對方指事主涉及一宗發生在內地南寧的案件，要求她配合調查，並指示她前往指定銀行開設帳戶，否則會將她逮捕。

研簽證前須填防騙問卷 事主信以為真，配合騙徒於去年12月30日至本月17日期間，先後6次將合共180萬元「保證金」轉帳至對方指定的本地轉數快帳戶，騙徒其後失去聯絡，事主始驚覺受騙，於是報案求助。警員接報到場了解事件來龍去脈，暫未有人被捕。

據了解，港大校方已安排所有學生完成防騙問卷，以提高防騙意識。對於有消息指，警方可能會與內地相關部門研究，內地生必須先填防騙問卷，才可以獲發學生簽證，尚海龍認為應透過不同方式來阻止騙案發生，但若只單針對內地生並不足夠，因為所有新來港學生或家長，以及海外學生亦有需要。

他又指，內地生來港求學時，需要租屋、交學費及生活費等，家長大多會「窮家富路」，給予子女大量金錢作傍身，而受騙的內地生聽到詐騙電話時，為心急證明自己清白，便會被騙得一鋪清袋。

防騙訊息亦需送達家長 尚表示，透過校方或政府部門等官方形式，將溫馨提示訊息送達致學生家長非常重要，而家長亦不應過量給予子女大量金錢，並建議防騙宣傳要發出多語言版本，包括英語及普通話等，甚或透過明星及名人、內地影片平台，例如小紅書及抖音等渠道，多管齊下發放防騙訊息。