10扣押港人待援手 可行方案續研究 口講爭分奪秒 當局無營救時間表

【本報訊】近半年港人被拐至緬甸詐騙園區扣押死灰復燃，上周五（17日）港府把緬甸東南部地區外遊警示級別升至紅色。政府昨指現時總共有28宗求助，當中17名港人已經回港，尚有10名港人在東南亞國家被扣押。

稱加強防騙宣傳教育 當局專責小組已進行大量工作，並會針對4方面進行，包括進行全面、深入的調查及執法；加強與國家和相關單位合作，共同打擊有關罪行，盡早營救受害人；提升外遊警示級別，最近已經將緬甸部分地區的外遊警示提升為紅色，亦有在柬埔寨及其他相關地區的頁面簡介新增有關罪案手法和高風險地區等；繼續進行宣傳和教育，期望市民看見報道或資訊後醒覺。政府說看到有時候仍有一些市民因為不同原因而可能墮入圈套，所以這方面要共同努力，亦多謝傳媒就這方面繼續報道。

政府上周曾表示，專責小組與泰國司法部長會面後得到對方「一個非常鄭重承諾」，當地政府會盡一切努力協助，對方亦已成立高階層委員會督導相關工作。但政府稱沒有特定營救時間表，「希望盡快」，又指會考慮所有可以用的方案，包括中國駐當地大使館亦會進行調查和推進工作。

當時政府指當局在去年初形勢惡化時已成立專責調查組，執法部門也有使用所有渠道和網絡，包括利用國際刑警、過往打擊跨境販賣等網絡，期望盡快研究事件。

至於最近有大學生遇電騙損失金額驚人，政府指電騙手法層出不窮，執法部門和大學有加強合作，推出影片、問卷、研討會、社交平台等宣傳方式，需要不停持續進行。電騙有跨境性、成本低，是全球都要面對的問題。