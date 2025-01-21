拯救港人要求變 理論過多不實際

港府上周五提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，緬甸其他地區以及泰國就維持黃色外遊警示，代表港人身處當地風險有所增加。旅遊界人士談到近日港人被困緬甸詐騙園區一事，指農曆新年是港人外遊的旺季，近日事件的確對港人選擇旅遊目的地有影響，尤其向來是港人熱門旅遊地的泰國，據說前往當地的旅行團參加人數大減。誠然，「君子不立危牆之下」，為策安全，暫不選擇去東南亞旅行，亦屬明智之舉。旅行最緊要開心，若然連搭車也提心吊膽被擄，那就極盡掃興了！

隨着內地明星獲救，有關東南亞詐騙園區再度惹起公眾注視，基於也有多位港人被騙失蹤，生死未卜，在輿論壓力下，港府亦一改消極作風，不久前派專員赴泰國商討事件。與此同時，執法部門亦於13日採取行動，拘捕一名32歲女子，疑與兩名港女被騙往泰緬有關。事件令受害人家屬重燃希望。

最新消息指，協助家屬的油尖旺區議會前副主席余德寶昨日下午表示，再多一位他們協助的被非法禁錮港人獲救，現正身處泰國。對於再有港人獲救，自是令人欣慰。余德寶昨日早上又聯同受害人家屬Kelvin到緬甸駐香港總領事館遞信，盼望緬甸政府盡快協助營救，但對方未有派人接信，他們惟有將信件放在門外，余德寶指受害人家屬對此感到惋惜，但仍冀提供協助。

一眾苦主焦慮的心情我們可以理解，好像受害人家屬Kelvin表示，家人半年前聲稱到泰國代購，最後落難緬甸，他指較早前家人還能聯絡報平安，惟約3星期前失去聯絡，失聯前曾透露有機會轉移園區，目前不清楚轉去甚麼地方，亦未收到任何贖金通知，音信全無。在如此情況下，受害人家屬的惶恐可以想見，惟求助緬甸駐香港總領事館又遭冷待，真是情何以堪？

據家屬說，今次被困者可能被轉移到緬甸其他位置的園區，某程度上會增加營救難度。家屬之前向政府、警方、入境處，甚至向泰國領事館提交的資料，例如所屬位置都可能要全部更新。余德寶稱，近日事件發酵曝光後，原本保安已十分謹慎的緬甸園區顯得比以往更嚴密，可與家屬聯絡報平安的次數或有所減少。

受害人家屬徬徨無助之餘，港府高官不同意家屬繳付贖金的作用大於政府幫忙營救，指出當局終極目標是事主能盡快安全回港，任何可行辦法都要進行，只要合法和適當的方法都要做，又說並非所有回港事主都有交贖金。事實上，昨日獲救、被非法禁錮4個月的港人，據余德寶向本報表示，家屬並沒有支付贖金。緬甸的擄人詐騙案確實太猖獗，如何用「合法和適當方法」營救受騙的港人，港府縱有組織人員前赴泰國商討事件，但一次就足夠？要對付如此龐大的詐騙集團，恐怕單靠港府之力未足以令受害苦主盡快脫險。實情內地被「賣豬仔」的苦主更多，本欄曾建議宜聯同內地加大打擊力度，甚至上升至反恐級別也不為過。港府應主動識變、應變、求變，不能理論多於實際。