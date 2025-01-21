笑看天下：但願加薩聽不到炮聲

以哈的加薩停火協議幾經波折，終於在香港時間周日下午5時15分正式生效，為經歷了長達15個月殘酷戰爭的巴人帶來喘息機會，難怪加薩一帶不少人民歡呼雀躍。然而，這個分3個階段的停火協議，依然充滿變數，停火可以持續多久仍是個問號！根據以色列總理指示，只要哈馬斯不履行其義務，以軍將繼續打擊加薩。

在以巴衝突的過往歷史，停火經常只是暴力衝突的短暫稍息，只要野心家為謀一己私利或是想以強人姿態撈取政治本錢，哪管是難民營還是醫院，還不是照樣狂轟濫炸！所以話真正的和平，根本如緣木求魚。

事實上，反對停火嘅勢力亦非常強硬，以色列猶太力量黨反對加薩停火協議，19日宣布退出執政聯盟，包括國家安全部長班—吉維爾等3名內閣部長，向內塔尼亞胡辭職，他們批評停火協議鹵莽。可見「好戰」依然係不少以色列猶太勢力所堅持，他們大有不把巴人趕盡殺絕誓不罷休之態！認為此刻停火係向哈馬斯認低威。

以哈戰爭代價高昂，加薩衞生部估計巴人最新死亡人數為46,707。然而，根據《刺針》本月初發表的一項新研究，死亡人數為64,260；參與研究的病理學家指出，部分死者可能仍埋在瓦礫，也有不少家庭可能被滅門，無人通報，是以最終死亡人數遠超加薩衞生部估計。以哈戰爭令加薩變成人間煉獄！停戰協議的第3階段關乎加薩未來如何重建。說到重建更是困難重重，先不說水源被戰火污染，專家便指出，要清除這場戰爭所產生的4,200萬噸瓦礫，至少需要10年時間。然而，停戰畢竟迎來曙光，今年「雙春年」，寓意充滿希望和活力的一年，老朽祝福加薩再沒有戰火炮聲！