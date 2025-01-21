撥亂反正：南美洲或成中美新戰場

美國新任總統特朗普疑似奉行「門羅主義」外交政策，包括離棄歐洲與中東，漠視遠方的俄羅斯和伊朗的威脅，向日本、南韓及台灣等亞洲盟友的熱臉貼上冷屁股，以及暫不優先對付中國（他在臨就職前還與國家主席習近平通了電話），改為先行向位於美國周邊的加拿大、墨西哥、巴拿馬和格陵蘭「挑機」，以維護美國最貼身和迫切的跨境貿易、海上航道安全及反移民等利益。

不過，這並不代表特朗普治下的美國，不會對中國加強打壓或爆發直接衝突，因按照「門羅主義」思維，美國在穩定了國土周邊的安全和鞏固了在北美（包括中美洲及加勒比海）的霸主地位後，下一步便應會進一步向南擴張，重新奪回過往被稱為美國後花園的南美洲，令後者可能變成中美角力的新戰場。

事實上，曾經唯美國是從的南美洲，現在仍是美國盟友的已寥寥可數。當中較具實力的只有阿根廷，雖然現任總統米萊的右傾立場與特朗普相近，但他經常不按理出牌，加上阿國近年政治與經濟動盪，政權隨時倒台變天，並非忠實和可靠的盟友。

美國在南美的敵人則多的是，包括委內瑞拉獨裁強人馬杜羅，美方多次策動顏色革命和不斷施加制裁都拉不下他。此外還有哥倫比亞等地的黑幫、毒販和人口販賣集團，僅餘的南美共產政權古巴，以至近年愈趨反美的南美第一大國巴西。

不過，最大的競爭對手還是中國，經過奧巴馬8年的無為而治、特朗普首屆任期的混亂和疫情衝擊、拜登政府4年的倒行逆施，中國在南美洲的經濟以至政治影響力某程度已超越美國，成為了區內大部分國家的最大貿易夥伴，又成功拉攏多國加入「一帶一路」和金磚國家組織，特氏不可能坐視不理。