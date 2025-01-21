筆下風雲：不以美國意志為轉移

中國造船業領跑全球，於是又招來美國嫉恨。拜登下台前夕，美國貿易代表辦公室發布對中國海事、物流及造船業的301調查報告，指摘中國破壞全球造船業公平競爭，因此可根據《1974年貿易法》第301條採取行動。競爭不過中國，就千方百計誣陷中國，已成美國近年慣常伎倆。

美方指出，美國商業造船於1975年全球排名第一，每年建造70多艘船舶，現在只排第19，每年建造的船舶不到5艘，而中國正在建造1,700多艘船舶，指中國剝奪以市場為導向的企業及其工人的商業機會，減少競爭並造成對中國的依賴。何謂欲加之罪，何患無詞？這就是了。

沒錯，2024年中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標，分別佔世界市場份額的55.7%、74.1%和63.1%，已成世界第一造船大國，但原因不在於中國剝削，而在於中國有完整的製造鏈。美國則製造業空心化，近數十年只專注於金融科技產業，製造業外移，事到如今才發現中國製造業將美國大幅拋離，再也無法追及，於是就生安白造羅織罪名。這些年，不是指摘中國產能過剩，就是剝削工人，再不然就是政府補貼，總之就是不會反省自身不足。

用打壓手法就能永保優勢、中斷中國發展勢頭嗎？從貿易戰打到科技戰，中國抗壓力愈來愈強。拜登政府的商務部長雷蒙多坦承，限制中國獲取技術、試圖阻礙中國發展是「徒勞無功」，唯一擊敗中國之途是保持領先。她說了大實話，但沒有人聽入耳，換了特朗普上台，美國恐怕不會再次偉大，而是繼續衰敗而已。

說到底，風水輪流轉本是平常，美國不願接受現實，但是現實不會以美國的意志為轉移。