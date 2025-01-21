坦言集：反恐怖主義

緬甸的電詐集團，不可能靠一般性的國際合作便可剿滅，它們的存在主要在於罪犯與地方政府和勢力集團勾結。在中國內地，以及台港等，都有接應，中國內地也對之放縱，不加追究緝查，以至它們的資金、人員可在內地活動。

中國傳統的國際聯合巡邏方法起不了作用，因為外國政府無力和不願鎮壓。中國也不願越界代勞，這也涉及中國不干涉別國的基本原則。但是，若中國把這些電詐集團列為恐怖主義性質，處理的方法便可大不相同。

反恐怖主義便可進行國際的軍事合作，對方國家的軍警政府便不可以當地法例來阻撓、保護犯罪集團，對方中央政府便有責任與中國緊密合作，對付恐怖主義組織和有關成員，中國可施加壓力。

其次是中國不能再視之為一般犯罪，而是從國家安全的角度立刻要將之清理，動員國家力量，不再依靠可與犯罪集團勾結相通的地方政府成員。少數民族政策也要讓位於反恐怖主義的國家安全執法。一是跨國合作；二是跨內地行政區劃執法，全方位追緝阻截。例如針對有關嫌疑分子和組織進行全面追查，截斷它們的資金和物資運送鏈條，並且對之進行跨國追捕。由於電詐集團的成員多是中國人或海外華人，與內地有各種聯繫，正好由中國的有關部門明的暗的全方位、中國內外的雙線追捕，斷絕它們的國內聯繫，孤立其在緬甸的園區。但更重要的一條是列為恐怖主義活動，可以死刑刑求，嚇阻力會巨大，且與國際反恐怖組織合作，作全球封鎖和追截。

把電詐集團列為恐怖主義性質，作用是對國內外示警，也使國內有關部門先行處理，不能容忍縱容。打擊電詐集團，實際上亦同時去除外國勢力政治滲透的機會。但除惡務盡，不能放鬆。這也同時迫使中央政府檢討就電詐集團與緬甸及泰國政府的關係，必須強制脅迫，不能妥協，也可協助泰緬中央政府打擊地方上的亂局，整頓秩序。

用反恐怖主義名義出手，中國對電詐集團、對包庇它們的泰緬地方勢力便不能妥協。用反恐怖主義名義，中國實際可派出特遣隊幫助泰緬中央政府消滅地方勢力，借機也借勢扭轉中泰、泰緬邊境的長期失控情況。這帶給中國邊防安全的一個大好整頓良機，也便是壞事轉好事。問題是中國政府能下此決心嗎？