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東涌冚街頭聚賭拘4男

涉嫌聚賭男子被帶走。 涉嫌聚賭男子被帶走。
涉嫌聚賭男子被帶走。
【本報訊】大嶼山北分區警員於前日，在東涌裕東路天橋底一帶的聚賭黑點展開反街頭賭博行動，以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，拘捕4名（65歲至78歲）本地男子，檢獲一副撲克牌及小量賭款，並清理了聚賭黑點的雜物。所有被捕人已被暫控各一項相關罪名，案件將於2月中旬在西九龍裁判法院提堂。
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