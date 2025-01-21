研修例規管氫能 加氫站安全惹關注

【本報訊】世界各地近年都有發展氫能汽車的趨勢。當局認為修訂《氣體安全條例》可提供安全合法的環境，鼓勵更多內地及世界各地的新技術及產品在香港進行試驗，推動香港成為氫能源技術的示範基地。有議員關注過往石油氣的士在維修時曾出現大型意外；亦有議員指市區較密集，關注加氫站安全性。

環境局：管道抽取加注可降風險 立法會一個相關委員會昨日召開會議，環境及生態局局長謝展寰指修例將為規管作為燃料的氫氣，在生產、儲存、運送、供應和使用提供法律基礎。議員陳克勤關注過往石油氣的士在維修時曾出現大型意外，認為要嚴格規管技工註冊；亦有議員指元朗凹頭加氫站落成後，當局計劃在九龍和港島設立更多加氫站，但市區較密集，關注加氫站安全性。

謝展寰回應指當局在建設加氫站時會細心考慮風險，本港現時的煤氣管道已有一半是氫氣。他指可在管道抽取氫氣加注，不需要很大的儲存量並將風險降到最低。

機電工程署署理總工程師朱華穎則指現時正草擬有關法例，計劃在第二季向立法會提交草案。他表示，建議新增的附屬法例會涵蓋氫燃料整個供應鏈，主要規管範圍包括氫氣品質、氫氣供應公司註冊、氫氣裝置建造和使用、氫氣容器批准，以及維修技工註冊等，而非燃料的氫氣就會繼續作為危險品受條例規管。