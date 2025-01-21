清潔公司合謀定價 整案共罰款2229萬

3人撤董事資格24月 競委會歡迎裁決 競爭事務委員會（競委會）於早前接獲一宗投訴，涉及清潔服務的合謀案件，競委會於2021年入稟競爭事務審裁處，向涉案公司及相關人士展開訴訟。競爭事務審裁處（審裁處）主任法官夏利士於昨天就涉及清潔服務的合謀案件發出命令，包括民順清潔有限公司（民順）及鄭學權須合共支付1,131萬元的罰款，並且向鄭發出為期24個月的取消董事資格令。民順及鄭亦須支付競委會的訟費及/或調查費用。競委會表示歡迎相關裁決。

審裁處於昨日發出的命令，標誌着競委會向本案所有答辯人展開的訴訟均圓滿結束。連同審裁處早前向其他答辯人發出的命令，整宗案件罰款合共2,229萬元，以及向3人發出取消董事資格令，為期24個月。

17份標書交換商業敏感資料 競委會於2021年12月14日入稟審裁處，向香港工商清潔服務有限公司（香港工商）、民順及其3名董事陳明珠、鄭業釗及鄭學權展開訴訟，指香港工商及民順至少在2016年5月至2018年8月期間，就提交予房屋委員會（房委會）的17份標書交換商業敏感資料，構成合謀定價。有關的招標項目涉及在公共屋邨及房委會所管理的其他大廈提供清潔服務，合約總額約1.8億元。

此案件乃源於競委會接獲的一宗投訴，投訴人包括數名在公共屋邨工作的清潔工人。民順及其董事鄭學權已於2024年1月30日承認法律責任。審裁處其後發出命令，宣布民順及鄭學權違反或牽涉入違反《競爭條例》的第一行為守則。至於香港工商及其兩名董事，審裁處早前已頒布命令，他們均承認法律責任，並須支付合共1,098萬元的罰款，以及競委會的訟費及/或調查費用。此外，審裁處亦向陳明珠及鄭業釗發出取消董事資格令，為期24個月。案件編號：CTEA 2/2021