九龍新界3男尋短 2墮斃1縊亡

【本報訊】上水彩園邨保安員昨晨9時許報案，指一名姓余（26歲）男子，懷疑由高處墮下倒臥彩華樓對開行人路。救護員接報到場經檢驗後，證實余男當場死亡，毋須送院，警員用帳篷遮蓋遺體。經初步調查，在現場未發現遺書，但在余男身上檢獲欠債單據，不排除他受財務問題困擾萌生死念，並由大廈走廊一躍而下死亡。

分別疑財困獨居因病厭世 約兩小時後，牛頭角定安街25號樂善大廈有市民報案，指他到上址探訪姓潘（66歲）男友人時，赫見他在屋內窗邊自縊。救援人員到場破門入屋，發現事主以一條約一米長尼龍繩上吊，立刻將他解下，惜經檢查證實他已經氣絕。據悉，潘男獨居上址，現場沒有檢獲遺書，執法部門聯絡其家屬了解情況。

此外，昨日中午約12時半，深水埗荔枝角道370號金倫閣一名馮（47歲）男子由天台墮下，倒臥天井位置，且傳出一聲巨響，有住戶聞聲前往查看，揭發事件報案。救援人員趕至現場，證實馮男已傷重不治。警員在現場檢獲遺書，經初步調查後，得悉馮男有情緒問題，不排除他因病厭世。