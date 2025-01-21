木梯失足頭部着地 冷氣技工重創致死

列工業意外 工權會籲用安全工作平台 跑馬地渣甸山一獨立屋，昨晨一名技工進行冷氣工程期間，意外從約1.5米高木梯墮地，導致頭部重傷。他送院時已無任何反應，需要以自動心外壓機進行急救，抵院經醫生搶救後惜告不治。案件列作「工業意外」，勞工處派員到場就意外展開調查。工業傷亡權益會提醒工友，在高處工作時應該使用安全工作平台。

現場為跑馬地渣甸山衛信道一間獨立屋，昨日上午約10時半，一名姓黎（58歲）男工人在天台做冷氣工程期間，懷疑失足由1.5米高的木梯上墮地，頭部首先着地重傷，並且不省人事。救援人員接報趕至現場，黎男已經奄奄一息，救護車隨即將他送往律敦治醫院救治，期間更以自動心外壓機替他急救。可惜，黎男抵院經醫生搶救後，終告返魂乏術。執法部門經調查後，將案件列作「工業意外」跟進。勞工處接報後即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

近年多宗梯具致命意外 工業傷亡權益會提醒工友，梯子僅為上落用途的通道，若然要在高處工作，應該使用安全的工作平台，減少高處墮下等職安風險。

該會又表示，近年曾發生多宗從梯具墮下的致命意外，2024年12月17日，石崗軍營油漆女工懷疑從工作梯墮下，失聯一日後終告不治；2023年8月24日，沙田寶栢苑男工拆帳篷期間疑因帳篷過重，失平衡從梯上墮下昏迷不治。

2022年7月4日，元朗一工人於複式住宅內，在木梯工作期間失足跌倒墮至下層，頭部受傷，兩日後身亡；2021年3月21日，洪水橋36歲男裝修工，懷疑爬木梯換燈膽墮斃；2021年12月19日，新田圍邨男工維修喉管期間墮樓不治。