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燒焊燃雜物 酒店平台起火
上環：冒出的黑煙席捲半空。
【本報訊】昨日下午4時許，有市民報案指上環蘇杭街一酒店二樓平台起火，濃煙席捲半空，且傳出爆炸聲。消防接報趕抵現場開喉灌救，很快將火撲熄。事件無人受傷，約20名工人自行疏散。據了解，酒店平台堆放了一批建築廢料，有工人燒焊時火花燃着雜物引發火警。期間，急庇利街介乎蘇杭街與畢街之間全線一度封閉。
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