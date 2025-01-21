團體請願 支持港府就高球場建屋上訴

【本報訊】粉嶺高爾夫球場環評司法覆核案，法庭早前裁定球會大部分勝訴，政府最新決定上訴。有團體昨日到政總遞交請願信，當局派員接收。該團體表示，粉嶺高爾夫球場的百年老樹其實可以與住屋並存，亦有不少屋邨可以借鑑，如麗閣邨等，故支持政府上訴粉嶺高爾夫球場興建公屋一事，解決多年基層住屋問題，急市民所急，維持民望。

指古樹可與樓宇並存 「深水埗媽媽房屋關注組」在政總外舉起寫有「支持高球場建公屋」及「支持上訴高球場覆核案」等標語，並當場讀信，指政府早前於粉嶺高爾夫球場司法覆核一案敗訴深感遺憾及焦慮，基層家庭居住於劏房覆核案中提到，粉嶺高爾夫球場的百年老樹其實可以與住屋並存，亦有不少屋邨可以借鑑，如麗閣邨及大坑東邨，亦有着保育價值的老樹。

就粉嶺高球場而言，團體建議政府可以於老樹的位置用作休憩用地，興建公園等設施，故希望政府能夠參考香港各個公共屋邨與老樹共存的例子，在大自然及基層住屋上找到平衡點。

團體又指，如果粉嶺高球場能夠繼續興建公屋，相信一定有助基層市民加快上樓速度，亦能幫助政府盡早實現多年對市民許下的承諾。再者現金津貼計劃面臨取消，屆時基層市民的生活會更加水深火熱，還望政府能夠把握每寸能夠興建公屋的土地，讓基層早日有安身之所。