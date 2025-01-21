東呼即應：新婚巨花球擺車尾 隨時收牛肉乾賀禮

【本報訊】《東呼即應》發現網上有流傳影片，一架花車車尾花球太大，遮掩大部分車牌號碼，網民除了祝福一對新人外，還開玩笑說車牌被遮掩隨時食牛肉乾，政府庫房又有錢收。

遮掩車牌屬違法 另外又發現，一段車Cam片顯示有人疑似「車神」上身，一再切線爬頭，結果樂極生悲撞成一堆廢鐵，亦有網民指上載影片者懶管司機可能被釘牌，也要放上網，「呃like」原來可以去到咁盡。

結婚是人生重要大事之一，網上流傳片段顯示，一架花車車尾花球太大，遮掩大部分車牌號碼。有網民指，法例規定車輛登記號碼，在任何情況下被掩蔽或不易辨認，任何人不得駕駛或使用該車輛。如今牛肉乾充實庫房，政府還不「多謝夾盛惠」。

另有車Cam片段指，疑似有人「車神」上身，逢車過車見線便切，結果過了沒多少秒，隨着有人一聲驚呼，畫面一黑後出現一架破爛的車，估計後果應該相當悲慘。不少網民充滿「愛心」，很「關心」地表示，「真是慘了那輛車子」。