東呼即應：走廊牆身瓷磚爆坼 公家範圍屋苑有責

專家東呼即應解畫 加劇碎裂或因溫差 近日天氣寒冷乾燥，有市民反映九龍區某屋苑一幢大廈的走廊，牆上磚塊突然破裂，大量磚塊散落一地，沒有剝落的亦已拱起，引發熱烈討論。有裝修工程顧問向《東呼即應》表示，有關情況大多是因為師傅裝修鋪瓷磚時，沒有使用足夠英泥油，未能把瓷磚黏在牆身或地下，當遇上寒流便很容易因溫差關係爆裂。另外，如果爆裂牆身瓷磚位處走廊，屋苑須承擔責任，購買第三保一般由保險公司賠償，但必須確保並非日久失修或鬆脫多時未有處理；至於室內，則要滿足入住後「重新裝修」的條件，家居保險才會理賠。

踏入冬季後天氣不時驟降，市民當然要注意禦寒，不過同時也要留意居所周邊的瓷磚。最近有市民在社交平台分享，屋苑走廊牆身瓷磚突然爆開散落一地。

英泥油塗抹不足埋禍患 裝修工程顧問林建輝表示，瓷磚爆裂很多時是因為出現「空心磚」的情況，即師傅鋪瓷磚時沒有使用足夠的英泥油。裝鋪時在瓷磚底部不均地塗上英泥油，再鋪上牆身或者地下，就會出現不夠英泥油黏着瓷磚的情況。這種「空心磚」可能起初一兩年沒有問題，但3、4年後，遇到天氣變冷，瓷磚又不夠黏力，就很容易受外間溫度影響。

林續稱，溫差會導致表面的瓷磚變冷，而地下或牆身就特別暖，這個明顯溫差令瓷磚收縮，但地下或牆身並無收縮，就會出現爆磚情況。另一個情況就牽涉裝修問題，因為牆身磚必須先浸透水約數小時才鋪上牆身，如果沒有浸透就鋪磚，牆磚就會吸收英泥油的水分，導致呈現空心的情況，所以天氣變冷同樣會爆磚。另外，屋苑牆身老化，如一個屋苑樓齡已達30年、40年或以上，牆身長年累月被摧殘可能已出現滲水，牆內的鋼筋生銹之後膨脹令牆底變動，牆身因為膨脹爆開，便會出現大眾稱為「爆石屎」的情況。

天氣變冷是導致爆磚的主因，氣溫低於攝氏13、14度時瓷磚便容易爆開。林建議市民當知道天氣轉冷時，可敲打牆身作檢查，以聲音判斷有沒有出現空心磚問題。另外，家中開暖氣或關窗，令屋內保持溫度，亦可以防止爆磚。事實上，磚的質量亦有關係，如果部分瓷磚瓷的成分不足、或燒製時爐火溫度不足等，瓷磚的密度會比較低，亦會更容易爆磚。

金屬棒敲打 空鼓須留神 林建議市民可用棒或者金屬棒敲打瓷磚，檢查瓷磚有沒有出現空心情況，如果出現高音的空心聲音，即代表該範圍底部出現空鼓。市民可以每隔3個月恒常檢查，如果發覺空心範圍愈來愈大，代表該範圍愈來愈危險，而看到瓷磚隆起時或開始爆裂，亦是爆磚先兆。

香港專業保險經紀協會副主席陳潔芝表示，如牆身瓷磚在走廊，即是公眾範圍的話，當瓷磚爆開時屋苑就需承擔責任。如屋苑有購買第三者責任保險，會由保險公司負責，但亦需了解當中背景，例如牆身會不會日久失修，或瓷磚已鬆脫多時未有處理，這個情況下就未必受保。

陳又指，若屋內磚牆爆裂而導致財物損毀，倘屬意外導致，保險公司會受保，但亦要了解背景，查明相關牆身是存在於原來樓宇，或由住戶重新裝修。因為家居保險只保障家居內的裝修以及財物，如果入住時已存在，就會歸類至樓宇結構保險。如果因鄰居失火而致家居財物損毀，當然可向自己的家居保險索償，再向鄰居索償。

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