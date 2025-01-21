拱北口岸單日客流 5年來首破40萬人次

昨日是春運第7天，全國鐵路預計發送旅客1,345萬人次，計劃加開旅客列車862列。北京、廣州、成都、上海、杭州、鄭州等為熱門出發和到達目的地。春運啟動以來，長三角鐵路已累計發送旅客超1,569萬人次，日均發送旅客達261.6萬人次。昨日預計發送旅客300萬人次，計劃增開旅客列車382列。期間，計劃開行夜間高鐵235.5對，昨日開行268趟。國鐵北京局昨日預計發送旅客119萬人次，其中北京地區預計發送60萬人次。

客流高峰料至下月中旬

去年廣深港高鐵由內地往香港發送旅客1,398.8萬人次，香港往內地發送旅客1,342.3萬人次，其中深圳往香港發送旅客796.7萬人次，增長43%。內媒本周日從珠海出入境邊防檢查總站拱北邊檢站獲悉，本月截至上周六拱北口岸日均客流近36萬人次，較去年同期增長超過20%，預計客流高峰將持續至下月中旬，單日通關量有望再創新高。據統計，一周一行、一簽多行政策實施以來，該站累計查驗持此類簽注通關人員超5萬人次；免出示證件通道啟用兩個月來，經該通道來往的粵港澳三地常旅客近400萬人次。