失業率維持3.1% 逾11萬人無工開
【本報訊】本港最新失業率維持於3.1%，而去年9至11月總就業人數371.18萬人，增加約7,100人、失業人數則減少6,100人，至11.36萬人，就業不足率維持於1.1%的水平。當局指，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但一些行業的就業情況或會較受全球經濟環境不確定性增加影響。總就業人數由去年9月至11月的3,711,800人，上升至去年10月至12月的3,718,900人，增加約7,100人。同期總勞動人口為3,832,400萬人，與9至11月的數字大致相若。
就業不足人數超4.3萬
失業人數（不經季節性調整）由去年9月至11月的119,700人，下跌至去年10月至12月的113,600人，減少約6,100人。同期的就業不足人數則由41,700人上升至43,500人，增加約1,800人。
另外，去年10月至12月各個行業的失業率與上一個3個月期間相比，製造業、金融業、社會工作活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較顯著的跌幅。
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