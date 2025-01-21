失業率維持3.1% 逾11萬人無工開

【本報訊】本港最新失業率維持於3.1%，而去年9至11月總就業人數371.18萬人，增加約7,100人、失業人數則減少6,100人，至11.36萬人，就業不足率維持於1.1%的水平。當局指，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但一些行業的就業情況或會較受全球經濟環境不確定性增加影響。總就業人數由去年9月至11月的3,711,800人，上升至去年10月至12月的3,718,900人，增加約7,100人。同期總勞動人口為3,832,400萬人，與9至11月的數字大致相若。