5招促進工程開展 業界指經濟差成效有限

【本報訊】經濟不景，建造業的大型企業相繼「爆煲」。發展局早前公布5招促進非政府工程盡快開工，包括屋宇署及地政總署會加快審批可短期內開始施工的私營工程等。香港建造商會昨表示對加快工程審批持正面態度，但形容現時私營市場「很靜」，發展商賣樓收入不佳，不會積極投地，有關措施未能完全解決經濟不景等基本問題。

「發展商根本唔會積極投地」 香港建造商會執行總監梁敬國接受電台訪問時稱，有會員指現時私人市場「好靜」，所以不希望政府工程量會縮，而私人工程量「真係少咗好多」。被問到當局推出的措施對業界有多大幫助，他認為措施屬正面，但根本問題未解決，「都好難去改善到成個市場嘅情況」。他指經濟差不但是建造業，「啲私樓賣得唔好，發展商根本唔會積極投地」，故當局即使改善了審批過程，但發展商看不到前景，「（措施）唔係有太大幫助」。

他又指，以往私營工程審批需要經過多個不同部門，例如一個地盤的「圍街板」，其審批程序會牽涉屋宇署、消防及運輸署等部門，甚至有時會牽涉到執法部門，完成一個部門的審批後，又到另一個部門審批，可想而知必須「走幾轉」。而且業界不知道審批需時多久，等待期間亦需要成本，每一個發展都需與銀行貸款，「每日都要畀利息」。

他又指其中一項措施為屋宇署可加快開展樓宇維修代辦工程，有會員反映暫時未看到有加快到，「屋宇署應該有6單合約已簽署，主要三無大廈等」，屋宇署透過顧問公司「做嘢」，但有顧問公司倒閉，故未能提交報告予屋宇署，導致審批時間「慢咗」，故市場情況惡劣。

對於屋宇署於2023年成立專責審批組，並減少一般建築圖則首次呈交申請時所需的資料項目，梁稱措施未見明顯成效，希望政府積極地按既定時間表，在各層面加快審批，減省不必要程序。他亦冀當局「大膽啲」，可以有不同工程予他們的工程人員自我審批，「因我哋工程人員都係拎正牌」，以加快審批過程。