孕婦長者打合胞疫苗 應先諮詢醫生

【本報訊】呼吸道合胞病毒（RSV）將開始流行，其高峰更可能與流感重疊，隨時出現「雙病毒感染」，而市面上已有針對RSV的疫苗，但衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會暫時不建議為全部孕婦及長者普遍接種呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。委員會主席劉宇隆昨日在電台節目表示，疫苗是有效預防合胞病毒，但外國臨床數據顯示孕婦接種後多了早產嬰兒，高血壓症狀亦增加，而藥廠都列明建議懷孕32至36周才可接種。

倡懷孕32至36周才可接種

劉續稱，委員會認為值得多觀察一段時間，而孕婦可諮詢醫生意見，了解好處和風險後，個人決定是否接種。而疫苗對長者安全有效性則毋庸置疑，兩種已註冊的RSV疫苗，有效預防八至九成長者嚴重個案，保護力可持續兩年。不過，美國藥監局跟進一個報告，每100萬宗疫苗個案有少於10宗吉巴氏綜合症，委員會認為有關風險遠低於感染呼吸道合胞病毒的嚴重性，建議長者特別是75歲及以上或居於院舍，可考慮徵詢醫生意見，在知情同意下接種。