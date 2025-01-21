過度依賴舒張劑 哮喘恐變本加厲

高效生物製劑 港使用率甚低 寒流來襲，哮喘、氣管敏感者需多加提防！醫管局於2022年的統計數據指出，單單成年的哮喘患者已最少有10萬名，其中有1,974名嚴重患者，當中近半於一年內因哮喘需進行急症治療。而可有效控制嚴重哮喘的生物製劑，使用率卻僅得13.6%。有醫生指出，本港患者過度依賴即時紓緩藥物，恐怕會加劇嚴重哮喘風險，呼籲患者依循醫囑服藥，以免日後病情加劇。

香港大學李嘉誠醫學院臨床助理教授、呼吸系統專科醫生郭宏駿指出，哮喘患者的呼吸道長期發炎，令氣管收窄及受阻，出現胸痛、氣喘及咳嗽等症狀，而患者的病情、誘發因素亦各有不同。常見的因素包括過敏、空氣污染及冷空氣等。若感染感冒、流感等，更可能令病情惡化。

目前的哮喘藥物一般分為「即時紓緩性藥物」及「長期預防性藥物」。即時藥物多於發作時使用，傳統處方多為吸入式短效支氣管舒張劑（SABA）。而長期藥物則用作減少呼吸道炎症，以長遠控制病情，常用藥物包括吸入式類固醇等。

郭指出，若哮喘情況不受控，可引致多種併發症，嚴重更可致命。不過據醫管局於2022年的數據，1,974名嚴重哮喘患者中，近半數人因哮喘而需急症治療。有本地研究指出，香港哮喘患者過度依賴SABA的情況十分常見，導致炎症未得到適切治療，令哮喘病情惡化、住院及死亡風險上升。

生物製劑可針對人體特定蛋白質，阻斷發炎反應，就能為嚴重哮喘患者提供新的治療選項。郭醫生表示，嚴重哮喘患者使用生物製劑能減少發作、紓緩徵狀，同時可減少住院次數，不過目前本港的使用率卻甚低。他又提醒，使用有關藥物前，應與醫生溝通及安排測試，揀選合適藥物。

可申撒瑪利亞基金資助 年約35歲的Betty是一名文員，約30歲時因咳嗽嚴重，平日急步行亦有喘鳴情況，求醫近一個月仍未見好轉，經專科醫生評估患上嚴重哮喘。她按照醫生吩咐服藥，不過病情仍舊嚴重，約4小時就要使用SABA，亦經常要請病假。其後她接受生物製劑治療，成功減少日間咳嗽，其他症狀亦漸漸減輕。至於價錢方面，生物製劑目前屬自費藥物，視乎患者情況可申請撒瑪利亞基金資助，最高可獲全額資助。

香港哮喘會主席陳永佳呼籲，哮喘患者要時刻留意自身情況，找出及避免哮喘透發因素，更應遵循醫囑用藥，切勿更改劑量、次數或停藥。