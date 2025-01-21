科技園Techathon+逾1800名中外專才雲集 為本地創科覓新血

香港科技園公司與本地13所大專院校合辦年度學界創科盛事Hong Kong Techathon+ 2025，主辦機構與本地及海外合作夥伴代表合照。

香港科技園公司連同本地13間大專院校共同舉辦的學屆年度創科盛事Hong Kong Techathon+ 2025，連續第二年有非本地創科專才參與賽事，共吸引超過380隊、逾1,800人參賽，創下了歷來參賽人數及隊伍數目的紀錄。當中包括逾百位非本地創科專才，共40支團隊專程來港參加決賽。活動的閉幕禮暨頒獎典禮近日圓滿結束，南京大學團隊於「非本地大學組」的「可持續發展與智慧城市」主題組別榮獲金獎。

三甲將直入科技園IDEATION計劃 HK Techathon+今年踏入第九屆，香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，賽事為本地與國際創科專才構建交流平台，亦讓海外創科人才藉此加深對香港創科環境的認識，為日後落戶香港鋪路。

比賽共分為「人工智能與數據科學」、「可持續發展與環境、社會及管治」、「數字經濟」，以及「智慧城市」四大主題，參賽團隊構思創意與可行性兼備的創新方案，角逐本地大學學生組、本地公開組及非本地組殊榮。每個主題下的三甲隊伍更將直接加入科技園公司的IDEATION計劃，在多元化的創業支援下落實創新想法，累積實戰經驗，進身為新一代創科企業家。

以「環境DNA精準生物監測與評估」項目參賽的南京大學團隊，奪得「非本地大學組」的「可持續發展與智慧城市」主題組別金獎，獲得一萬元初始啟動資金及直接加入科技園公司的 IDEATION 計劃。南京大學環境學院副研究員楊江華認為，Techathon+是一個良好的學習和交流的機會，能夠與世界各地創業團隊的專案和技術進行交流。

南京大學的研究團隊主要通過採集環境介質（例如水、土壤、沉積物、空氣等）獲取環境DNA，利用基因檢測與物種資料庫進行比對，獲得環境中各種生物的組成與數量，從而了解環境中存在的魚類、鳥類、哺乳動物、浮游動物、浮游植物、微生物等生物類群，一般能夠在7至30天獲得檢測結果，形成生物多樣性監測報告。楊指，生物多樣性的研究屬全球性的問題，團隊希望透過香港科學園的平台，把其開發的技術和產品，包括在內地5年間取得的成功經驗應用到全球，為保護全球的生物多樣性出一分力。