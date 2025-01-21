2‧2新春金多寶 頭獎1.88億史上最高

成立6年的香港舞團Chestroll Dance Crew今年首度參加花車巡遊表演。

大年初一花車巡遊 「舞」林精英盡顯身手 新春人人希望行大運發大財！香港賽馬會為了慶祝新春，將於農曆新年正月，提供高達合共2.28億元的新春大賞，包括賽馬多寶及歷來最大型的新春金多寶，送龍迎蛇。除此之外，行大運少不了大年初一到尖沙咀觀賞花車巡遊，吸吸旺氣。其中，曾在世界舞蹈大賽香港站奪冠的街舞隊伍將表演混合多類舞蹈特色的「水舞」，並以肢體動作合組「花船」。

新年盛事浪接浪，其中馬會將於大年初三（31日）舉行的《農曆新年賽馬日》動用三T儲備，撥出多寶，若以10元一注獨中三T正獎，估計彩金可高達1,800萬元。當日的四重彩及四連環合併彩池亦會注入280萬元多寶。另外，馬會將會在農曆正月餘下共7個本地賽馬日（2月5日至2月26日）注入其他多寶，並會適時公布詳情。

年初三賀歲馬三T派彩1800萬 除了賽馬之外，買六合彩亦有機會得橫財！六合彩新春金多寶攪珠緊接其後，將於年初五（2月2日）舉行，特設1.5億元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。馬會提醒，《農曆新年賽馬日》的各項彩池，將於年初二（30日）中午12時開始接受投注。而新春金多寶獎券將於1月25日晚上攪珠後開始發售。

除了大年初三入馬場行大運之餘，賀歲盛事之一的「國泰新春國際匯演之夜」即將在大年初一上演，除了9台花車巡遊尖沙咀，更有46隊環球表演隊伍在街道上載歌載舞。其中首度參加花車巡遊表演、成立6年的香港舞團Chestroll Dance Crew的表演以水為題，凸顯成員連貫流暢的「水系」質感編舞，更會大展在南韓比賽時奪冠的舞技，包括重現舞者以肢體動作合組「花船」的一幕。

排舞師黃晉洋指，是次表演涵蓋非洲流行舞（Afro Dance）、Krumping及Urban Choreo等多種舞蹈範疇，並採用節奏明快的南非音樂Amapiano，希望為觀眾送上活力。不過，他提到，由於花車巡遊的表演範圍更大，25位成員要投放更多能量填滿舞台，並將原有表演濃縮成1分45秒的精華，而隊員需與現場觀眾互動，挑戰更大。

另一方面，曾參與去年巴黎奧運跳繩表演的何卓錡及李俊明，亦會聯同另外22位港隊代表在大年初一「跳入」尖沙咀，其中跳繩經驗約有15年的李俊明將表演融入繞繩及翻騰元素的花式跳繩，亦會在表演中融合體操的元素，如將耳熟能詳的體操動作「湯馬斯盤旋」加入表演。市民更可在現場欣賞到李俊明曾在巴黎奧運舞台表演過的「過隧道」招式。

何卓錡則會展示糅合街舞及跳繩的舞蹈交互繩（Fusion Double Dutch）。她提到，舞蹈交互繩更講求節奏感，考驗運動員反應，把對應節奏舞蹈動作融入跳繩，套路千變萬化，提升表演難度，希望今年演出比去年更「熱血」。