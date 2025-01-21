舒適堡欠薪7300萬 臨時清盤人接管子公司

【本報訊】本地連鎖健身中心舒適堡於去年9月宣布暫時全線結業，之後被多人入稟高院申請清盤。其中一案昨在高院提訊。庭上透露，舒適堡拖欠366名員工款項，涉及逾7,300萬元，舒適堡一方同意由臨時清盤人接管相關子公司。案件押後至下周一（27日）上午再提訊。

資不抵債 1‧27再提訊 被申請清盤的是舒適堡美容健美有限公司（Physical Health Centre Hong Kong Limited），7名呈請人包括區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗及任淑玲。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。

呈請人指，舒適堡拖欠366名員工款項，涉及逾7,300萬元，即使變賣所有設備，也只得約1,450萬元，屬資不抵債。舒適堡一方同意由臨時清盤人接管相關子公司，申請押後以便確認相關人士的員工身份。法官遂應要求，把案押後至下周一再提訊。

舒適堡曾遭多次入稟申請清盤，其中呈請人Tsui Wai Loong Leo，於去年11月申請舒適堡（Physical Beauty & Fitness Holdings Limited）清盤。去年12月，領展資產管理有限公司入稟申請舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司（Physical Health Centre （TST） Limited）清盤。案件編號：HCCW 627/2024