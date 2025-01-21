無牌寵物網購 隨時買入有病貓狗

【本報訊】愈來愈多市民選擇飼養寵物以增添生活樂趣，市場對各種寵物的需求也日益增加。調查發現，除了領養或在持牌寵物店購買外，不少市民會透過社交媒體或網上平台購買寵物。當中，涉及聲稱「自家繁殖」的寵物網購騙案有增無減，大多更牽涉無牌售賣，動物福利完全不受保障。就此，漁護署設立專題網站，提供相關網購寵物的資訊及潛在風險，並列出3個真實個案供市民參考，提醒市民，慎防「中伏」。

A先生在某社交媒體的群組中收到私訊，有賣家聲稱家中貴婦犬剛誕下幼犬，希望出售。約見後，A先生即場付款買下狗狗回家。可惜狗狗到家後不久，便出現嚴重健康問題，證實感染犬瘟熱，留醫數天後便離世。當A先生追討賠償時，賣家更將狗狗的死歸咎於他，並指他疏忽照顧狗狗，雙方爭論一番後賣家更加對訊息「已讀不回」。

另一個案涉及隱瞞寵物有長期病患。B小姐瀏覽一個無牌寵物網店時，被一張布偶貓照片吸引，遂與該網店聯絡並於網上付款。貓咪到達B小姐家的當天晚上，隨即出現呼吸急促、行動遲緩的問題。經過獸醫診治，貓咪確診患有肥厚型心肌病，需接受長期治療和特殊護理，令B小姐悲痛不已，持續的高昂醫藥費亦為她帶來經濟壓力。她欲向賣家追討，可惜已無法搜尋該網站，賣家亦失去聯絡。

混種扮純種 賣家匿蹤 C女士在網上看到廣告，宣稱有本地純種自家繁殖松鼠狗出售，更能提供血統證明、出生證書和健康紀錄等。鍾情松鼠狗的C女士決定購買。當狗狗慢慢長大，她注意到狗狗的毛色和體形與純種松鼠狗的特徵明顯不符。經過基因測試，證實狗狗並非純種，隨附的證書和紀錄也被發現是偽造的。而賣家在交易後，便銷聲匿迹。