研內地生來港前 須先填問卷防騙

【本報訊】多間大學先後有學生遇電騙，城大去年逾30學生遇騙，共失1,500萬元，港大近月亦有逾60名學生中招，損失超過6,000萬元。有消息指本港與內地正研究不同方案，加強內地來港學生的防騙意識，包括研究要求內地生來港前，要先填寫防騙問卷，亦有大學開設「港漂報案室」通訊群組，以便同學獲取即時支援。身兼民間反詐騙大聯盟發起人的議員吳傑莊認為本港大學的做法頗為積極，但問卷內容卻較為初階，又指內地有些防騙問題庫的問題較「入肉」，包括列舉某些案情做選擇。

實際上，多間大學亦有防騙的措施。香港大學指學生發展及資源中心一直有聯同執法部門，留意涉及學生的騙案，包括向同學發放執法部門提供的防騙學習套件，相關內容包含騙案求助資訊及流行的騙案，並且以短片及選擇題形式灌輸防騙訊息，希望學生尤其是新到港的內地生了解相關資訊；中文大學指校方推出包括製作防止電騙的短片、在校內派發及張貼防騙宣傳單張、邀請執法部門作專題防騙講座等。

城市大學指新學期將要求所有學生必須完成防騙問卷，亦已成立跨部門工作小組，會不時透過多種渠道，包括發送電郵、在校內張貼海報及派發傳單等，提醒學生小心詐騙訊息，亦計劃舉辦防騙研討會及推廣工作等。

科大設「港漂報案室」通訊群組 科技大學自去年底開始，把執法部門反詐騙協調中心提供的學習套件納入一年級課程，又強調一直有與執法部門緊密合作，包括培訓學生成為防騙大使，亦聯合開設「港漂報案室」通訊群組，以便同學獲取即時支援，亦會向師生及教職員發放電郵，轉達執法部門的呼籲。

為了進一步提升學生的防騙意識，嶺南大學學生事務處有與執法部門加強宣傳，包括填寫網上防騙問卷，並在本科生畢業要求中，加入有關課程學分。校方亦定期舉辦防騙講座、在校內派發防騙單張、在學生宿舍及飯堂宣傳防騙、設立防騙宣傳攤位、在網頁及電郵定期推廣防騙知識等。