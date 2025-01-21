KK園區報道涉誹謗 《香港01》遭入稟索償

【本報訊】《香港01》於去年12月發表一篇有關「KK園區」的專題，被指涉嫌誹謗他人。一名叫「紀曉波」的人士於上周五（17日）入稟區域法院，指上述專題報道暗示他跟園區有關，其內容構成誹謗，向法庭申請禁制令，要求《香港01》移除相關內容及賠償，惟入稟狀未有列明具體金額。

原告為紀曉波，被告為香港01有限公司（HK 01 COMPANY LIMITED）。入稟狀指，2024年12月16日，被告在其網站發表文章，題為〈電騙營死灰復燃|緬甸交克比KK園區更恐怖 分析軍閥華商如何勾結〉。

刊登事主姓名背景照片 原告指，文中提到緬甸「恆升」或「東美」園區，並把該處描述成參與詐騙及綁架的犯罪集團所控制之地。原告又指報道直接刊登了原告的姓名、背景和照片，令人識別到他。

原告指，報道中的文字圖片及影片，令人覺得原告跟上述園區有關。原告認為文章構成誹謗或惡意虛假陳述，令原告聲譽受到損害。原告入稟區院申請禁制令，要求被告移除相關文章，或刪除提及或暗示原告身份的內容。

另外，原告要求法院禁止任何人以任何方式發布該文章內容，及要求被告賠償，及支付訴訟所衍生的訟費。案件編號：DCCJ 363/2025