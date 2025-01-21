豬仔失聯家屬請願 緬領館未接信招怨

增一港人獲救 毋須贖金交收 近半年再有港人被拐至緬甸詐騙園區，其中10人在緬甸、一人在柬埔寨，上周五（17日）港府將緬甸東南部地區外遊警示級別升至紅色。油尖旺區議會前副主席余德寶昨日再協助被禁錮港人的家屬到緬甸駐香港總領事館請願，盼望緬甸政府盡快協助營救，但對方未有派員接信，惟將信件放在商場門外。家屬表示，約3至4周前曾與被禁錮的家人聯絡，提及或會轉移園區，其後失聯。余德寶指再多一名被非法禁錮港人前晚（19日）獲救，現已身處泰國，家屬已就此事聯絡政府部門，及需要香港駐曼谷經濟貿易辦事處協助返港。余德寶向本報表示，家屬並沒有支付贖金。

昨日早上到領事館請願的家屬指，約3至4星期前最後一次與家人聯絡，交流約數分鐘，內容以報平安為主，而聯絡時間太短，未能透露太多內容，又形容家人狀態危急及迫切。他又指，目前未有收到贖金要求、家屬照片或其他勒索要求，不排除必要時會繳交贖金，但未能評估實際金額。早前與專責小組會面後，當局未有任何更新。

憂轉移園區增營救難度 協助家屬的余德寶在社交平台表示，截至今年1月收到7宗港人求助，他們表示現時仍被非法禁錮在緬甸園區，最長的時間已經約6個月。上周四（16日）有一位被非法禁錮4個月的港人獲救，已平安回港後，家屬重燃一絲希望，他們希望緬甸政府可以幫手協助營救，令他們的家人可以平安回家，其後家屬到緬甸駐香港總領事館遞信表示訴求和尋求協助，惟緬甸駐港領事館未有派人接信，家屬對此感到惋惜，但仍冀他們提供協助。

余又稱，家屬擔心家人被虐打，甚至因未能夠達到詐騙目標而被電擊懲罰。近日園區更加嚴密監控，在失去家人聯絡之前，曾提過可能會轉移園區，所以家屬擔心他們轉移園區會增加營救難度，因為早前提交給政府及泰國領事館的資料，需要全部更新，因此期望港府、泰國政府、緬甸政府能夠合力，在家人轉移園區之前，甚至人身安危受到威脅之前，盡快營救家人。

此外，本港騙案數量持續高企，去年首7個月，騙案總數達24,407宗，較去年同期升12%。同年上半年，香港網絡安全事故協調中心處理的網絡保安事故中，釣魚攻擊多達3,369宗，佔比超過一半，與2023年下半年相比，增幅高達67%。

倡銀行電訊商賠償騙案 有組織昨日發布一項民意調查結果顯示，受訪者認為社交媒體平台應承擔主要責任，其次為消費者、電訊公司及金融機構。調查亦顯示，近65%受訪者指出目前缺乏有效的損失保障機制，近八成受訪者支持引入獨立的第三方仲裁機構，協助處理相關糾紛。

議員吳傑莊建議電訊商應加強身份核實程序，引入人臉識別等生物識別技術，同時建立反詐騙過濾系統；社交媒體平台必須加強審核廣告商；亦建議採取更靈活的「詐騙損失責任架構」，按各方在詐騙事件中的疏忽程度，合理分配賠償責任，意味着社交媒體平台、電訊公司、金融機構，及消費者或需按個案情況承擔部分責任，以及成立「詐騙仲裁委員會」，作為獨立機構處理相關糾紛。