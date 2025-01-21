受騙失業權不可推翻 彌償設5000萬元上限

【本報訊】在《業權條例》下，即使賣家因涉及第三者欺詐而失去業權，日後亦不可推翻，惟不知情前擁有人將有權獲得彌償基金下的補償。發展局發言人指，土地業權彌償基金將會根據《業權條例》而成立，向因欺詐而喪失在業權註冊制度下土地權益的人士作出設有5,000萬元上限的彌償。當局指出如不設上限將會對彌償基金帶來非常高的破產風險，因為一兩宗高價物業的索償可能會耗盡彌償基金，而參考2023至24年土地註冊處註冊的轉讓中，超過99%的代價款額並不超過5,000萬元，當局認為5,000萬元將能為絕大多數物業擁有人提供足夠的保障。

倡政府供1.5億備用貸款 彌償基金將以自負盈虧的原則營運，彌償款項將由彌償基金支付，該基金的經費來自根據《業權條例》註冊物業轉移的徵費，日後每宗物業轉移將收取0.014%的劃一徵費率，即買家每支付100萬元代價款額，便要向彌償基金供款140元，上限為7,000元。而為提供足夠的緩衝以支付彌償，發展局建議政府為彌償基金提供一筆為數1.5億元的備用貸款。

為防止任何人欺詐地提出相關彌償申請，在物業欺詐個案中，提出彌償申請的先決條件，是必須獲得法庭在更正業權申請中作出的命令，並且沒有參與或知悉有關欺詐行為。而為對欺詐的彌償申請產生阻嚇作用，發展局建議在《修訂草案》中引入一項新罪行：對欺詐地遞交任何事項的註冊申請或欺詐地遞交彌償申請的人，最高罰款500萬元和監禁14年。