不公阻發展 反擊逆權侵佔 特區蹉跎23年

修改港英過時法例 新土地註冊2027轉制 逆權侵佔問題爭議不絕，港府蹉跎23年始轉制防範。本港自1844年開始根據《土地註冊條例》實行契約註冊制度，是少數仍在執行契約註冊制度的經濟體系，過時落後，而《土地業權條例草案》早於2004年獲通過，當時政府及立法會均同意在生效前諮詢持份者及檢討，惟各方仍未能就將現有土地轉換至新制度等主要議題達成共識，結果拖逾20年一直未實施。發展局昨發出的文件指，當局計劃今年3月向立法會提交《業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》，決定「先易後難」，實施「新土地先行」方案，在新土地實施「業權註冊制度」，惟最快仍需要在2027年上半年才實施。至於何時處理現有土地的轉制事宜，目前仍未有時間表。

業權紀錄將簡化物業轉易 發展局發言人表示，現行的契約註冊制度下，文書註冊可規管在土地登記冊內已註冊文書的優先次序，但未可保證業權，確立業權需查核大量文件，現時物業轉讓時，律師每次都需要徹底查核契據等業權文件，以確認業權，買家亦要保留所有文件的正本，令每宗物業轉易程序繁複冗長。在業權註冊制度實施後，業權註冊紀錄是不可推翻的證據，紀錄上註冊為擁有人的人將獲承認為真正擁有人，可簡化物業轉易程序，而在新方案下註冊業權的新土地，將不會出現逆權管有申索，可防範「逆權侵佔」。

可酌情恢復前擁有人業權 就「新土地」的定義，發展局發言人指新土地為《業權條例》生效當日，或其後批出並根據政府租契持有的土地，租期自該日或其後起計，一般而言包括透過賣地批出的土地、私人協約批出的土地，以及以換地方式批出的土地。發言人續指新制度的核心原則為業權不可推翻，經過檢討後決定廢除「強制更正原則」，即使賣家因涉及第三者欺詐而失去業權，日後亦不可推翻。

當局認為已付出有值代價並管有物業的真誠物業買家，應獲得仍為擁有人的法律保障，並享有不可推翻的業權，而未能回收物業的不知情前擁有人將有權獲得彌償基金下的補償，最高可獲賠5,000萬元。不過，當局指如要獲得不可推翻的業權，買家必須為真誠及不知情買家，並已付出有值代價以取得物業，以及管有該物業，一般而言自住及出租物業的擁有人均被視為管有物業。前擁有人亦可向法庭提出申請以更正業權註冊紀錄，法庭在考慮個案的具體情況後，可酌情恢復前擁有人的業權。

現時在本港收回土地財產的訴訟，不得在訴訟權產生的日期起計滿12年後提出，有關政府土地的時效期則為60年，擁有人對該土地的業權亦即告終絕，逆權管有人將擁有土地的管有業權。發展局發言人指為確保業權確定性，當局建議《時效條例》所訂明的時效期限，將不適用於提出訴訟以收回在《業權條例》下註冊的新土地，即在「新土地先行」下新土地將不會出現逆權管有申索。