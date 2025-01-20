野豬覓食常出沒 食環監管未到位

過去有段時期，野豬不但肆虐郊區，還經常出現市區，滋擾甚至咬傷市民。有鑑於此，政府於2021年推出「殺野豬令」，去年野豬數目較2022年大減五成，由約1,830隻減至約900隻；傷人個案去年亦降至7宗，當局認為野豬滋擾問題逐步得到改善。

然而，野豬大量減少，並不代表野豬的滋擾就不存在，有些地區野豬依然常常出沒。呢，東網記者接獲西貢居民反映，過去一周於西貢清水灣道甘澍路的智能垃圾收集站，就發現野豬三五成群凌晨出沒覓食，導致垃圾散落一地。居民指曾看見清潔工人清走收集站內垃圾，3扇智能掩門均未能自動關上，且燈光熄滅，認為垃圾站設備故障。記者昨日凌晨抵達上址視察，發現至少5隻野豬在場覓食，致行車道上遍地垃圾，影響附近環境衞生。記者發現收集站門鎖雖然鎖上，但因站內被垃圾袋塞爆，3扇智能掩門均未能關上，且有垃圾袋外露，疑野豬爬高將垃圾袋拉出地上「搵食」。其後野豬家族見被記者發現，亦不作久留，一於食飽飽𡁻完就鬆。

究竟這些智能垃圾收集站是否銀樣鑞槍頭，中看不中用？食物環境衞生署2022年起在大埔區、元朗區及離島區的鄉郊地點，裝設共4組經最新改良的太陽能廢物壓縮箱作運作測試，以減低市民因垃圾箱滿載而胡亂棄置家居垃圾並引致鼠患蟲害等問題。署方當時表示，連同較早時期設計的壓縮箱，共有32組不同設計的壓縮箱為9區服務。當局曾稱壓縮箱利用太陽能光伏板產生可持續再生能源，投入口的門板會自動打開，亦有通風、照明及滅蠅燈等裝置，密封式設計有助減輕鼠患及蟲害等問題。

照以上所說，有關智能垃圾箱無疑是針對甘澍路垃圾站的野豬問題，當區區議員認為當局應增加垃圾回收次數，過去亦曾收到類似投訴，區內鄉村及山較多，因此或較多野豬。區議員指垃圾站一般較多人使用，特別是爆滿或未能關上門板的情況下應盡快收集垃圾。此外，除了野豬，亦可能會有猴子出現，因此當局須定期留意相關門板是否損壞，並盡快作出回收。以現今科技，安裝閉路電視或感應器檢測門板是否正確關上應不是難事。換言之，智能垃圾箱設計縱使未能盡善盡美，門板常出現故障，然而，真正問題還是食環署疏於監控，未能因應垃圾站「常滿」的問題，明知這區多野豬出沒，垃圾站的門板一旦壞了未能關上，垃圾裏面的殘羹氣味外溢，野豬嗅覺特別靈敏，自然會出來「搵食」，亂摷垃圾，影響公共衞生必矣。

食環署未能把好關，垃圾站爆滿導致不能關門的問題出現在多區。有居住在大埔村屋的林小姐指出，「門板常常關不上，而且很臭」。她指村屋附近有6至8個壓縮箱，只是將垃圾「放高少少」，門板便未能關上，但居民一於少理，照樣堆放上去，愈堆愈多，直言：「冇得放地下吖嘛，被人捉到會罰錢。」問題不就是出在這裏嗎？食環署若有監管，就不會容許垃圾愈堆愈多，積壓到壓縮箱的門板關不上，當然引來野豬在垃圾堆中覓食飽餐！處理垃圾，尤其是黑點，豈能有一絲疏懶寬鬆？