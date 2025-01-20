龍七公：推動養老金融 助力銀髮經濟

香港人口老化嚴重，到2046年，每三名港人中就有一名長者，既是挑戰，亦見機遇。不少長者退休後有一定積蓄，休閒時間較多，身心狀態仍佳，需求多元化、個性化，較以往更有意願和能力緊貼時代趨勢。現代長者的消費能力及理念，為銀髮經濟產業發展帶來無限商機。我認為在推動養老金融方面，政府大有可為，助力銀髮經濟發展。

目前政府養老政策主要集中於基層長者，針對中產人士的措施較少，中產長者對安老條件、服務質素、生活環境等有較高的要求，香港的居住空間和環境未必可以滿足。我認為政府可考慮公私營協作，鼓勵金融機構利用自身專業優勢，結合市場需求，通過與各方創新合作，協助提升養老服務質素水準，同時為自身業務帶來新的增長點。例如鼓勵保險公司深化「保險+服務」經營模式，創新養老金融產品與養老服務的銜接。

隨着大灣區城市之間的融合發展，相關政策不斷完善，未來跨境養老是大勢所趨。政府鼓勵港人北上養老，除了要做好宣傳工作，我一直倡議政府協助中產人士選擇優質可靠的養老社區，為大灣區養老社區提供政府的資歷認證，如服務品質達到一定標準，認可成為合資格養老社區，確保住得安心。政府亦可與在大灣區內有負責運營養老社區的保險公司，共同研發相關保險產品或年金產品，港人購買一定年期的產品，退休後不僅可享有入住大灣區高端養老社區的資格，政府亦可考慮為購買相關產品的港人提供稅務優惠，以具體政策鼓勵市民北上養老。

不少長者對安全可靠、低風險、具穩定回報的投資有較大需求，政府過往推出的銀色債券，認購反應熱烈。現時財赤嚴重，政府在發債方面可以更加進取，推出更長年期、更大發行額的銀債，滿足長者穩健理財需求。政府亦可鼓勵銀行、保險等金融機構積極創新開發年金、長期護理保險、銀髮債券、逆按揭貸款等較低風險的養老投資產品，為長者穩健投資提供更多選擇。

無論是養老金融還是銀髮經濟，面對的群體應不限於長者，亦要面向年輕人對退休生活的投資。尤其是出社會工作一段時間的年輕人，已有一定儲蓄，可提早為自己未來的退休生活規劃更多保障。政府要多一些針對性的宣傳及公眾教育，令他們有提早規劃未來的意識，亦要鼓勵業界為年輕人提供更多合適的理財和養老產品，才能令養老金融發揮更大功效。

提高長者生活質素 此外，科技發展日新月異，本港要加強科技與養老融合，以數碼化賦能其他養老產業高品質發展。醫療是長者最關心的，長者就醫難問題突出，我希望政府可協同醫療或養老機構、科技企業，將更多高科技落地應用，利用科技更好幫助長者了解和管理健康情況，提高長者生活質素，樂齡科技亦可促進本地消費市場和經濟發展。