撥亂反正：四面開弓 圖稱霸美洲

上回講到，有人以「新門羅主義」來形容新任美國總統特朗普的外交政策和理念。與古早的「門羅主義」比較，「新門羅主義」雖然也主張美國優先，認為美國不應多管別的國家，尤其是美洲以外地區的戰爭或其他事務，但後者同時也強調，當美國的利益受損和霸主地位受到挑戰，美國應當更加果斷主動，並且理直氣壯地行使自己的價值觀和政經軍事優勢，將有關妨礙及威脅迅速消除。

根據「新門羅主義」，美國如有需要在國外採取任何行動，便毋須理會甚麼國際規則或盟友的反應和利益，因為美國只會按照自己的規則和利益導向行事，其所謂的盟友，亦只是被利用作維護美國的利益，而不是為了推動甚麼民主自由或改善別國人民的生活；除了維護自身利益和領土安全，否則美國無意侵佔別國的領土或干預他國的內政，更沒有興趣積極參與聯合國等國際性合作組織。

聽起來特朗普的思維和舉動，的確比過往的甘迺迪及列根總統更貼近「新門羅主義」，包括主張盡快結束他視為與美國無關的俄烏及以巴戰事；要求歐洲諸國自掏腰包保衞自己和對抗俄羅斯；不理盟友死活和局勢變化，急急從阿富汗、敍利亞等中東國家撤軍；質疑台灣離美國太遠而難以防衞，並指控台灣搶走了美國的晶片業務；還有先後退出巴黎氣候協定、伊朗核協議，以及其他他認為不符合美國利益的國際條約和組織等。

特朗普在上任總統前夕，先後向大約位於美國的東（格陵蘭）、南（巴拿馬）、西（墨西哥）及北（加拿大）面的國家開弓，威脅要入侵其領土以至將對方收購兼併，也很符合首先要稱霸美洲，先安內、後攘外的「門羅主義」思想。