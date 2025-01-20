自成一家：詐騙案成為外交問題

泰緬邊境一帶近年經常發生電訊網絡詐騙中國人事件，但直到日前內地演員王星在泰國被誘拐至緬甸詐騙園區，情況才引起中國以至東南亞國家前所未有的關注。中國外長王毅專門在北京會見東盟十國駐華使節，呼籲各國採取強而有力的措施合力打擊，反映事件已上升至區域性的外交層面。

一般而言，電訊網絡詐騙犯罪往往是先在經濟發展較好的地區開始，當這個地方的民眾形成較強的防詐免疫力後，詐騙集團就會把目標、犯罪人員和設備轉移到境外其他地區。久而久之，電訊詐騙不斷向各國蔓延，逐漸成為國際非傳統安全問題，影響各國之間的民間往來。

以王星被詐騙事件為例，近來互聯網和媒體鋪天蓋地的報道，增強了中國公民的反詐意識，但由於大部分詐騙窩點是寄生在東南亞國家，無形中亦造成中國人將東南亞貼上電訊詐騙的負面標籤。另一邊廂，近年一些與電訊詐騙相關的電影在中國國內火爆，使得東南亞的電訊網絡犯罪問題成為內地熱議話題。然而，電影的部分故事情節虛構，利用藝術化手法表達，再加上最近一段日子大眾媒體的大肆炒作，許多中國人對東南亞整體衍生出負面的認知，令東南亞民眾大為不滿。日前泰國總理佩通坦就批評，近來網上流傳關於中國遊客在泰國面臨危險的資訊多是謠言，玷污了泰國的形象。

打擊跨國電詐犯罪，離不開各國執法機關的司法協助。東南亞國家的法律和執法水平不同，證據鏈很難及時得到互相印證，以致各國在打擊電詐領域出現難度。近期在泰緬邊境一帶發生的電詐案已引起各國高度重視，大家應將事件化為推動力，進一步探討跨境警務執法合作以保障各國公民利益。