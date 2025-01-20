冰鑑春秋：沒有甚麼仇恨能放下

在對外宣稱要大和解後，賴清德接見代表他赴美祝賀特朗普就職的韓國瑜，賴特別強調「在福爾摩沙，沒有甚麼仇恨放不下，也沒有甚麼不快過不去，目前最重要的就是團結，因此我非常期待台灣能夠團結。」氣氛看似溫馨，實際上卻暗潮洶湧。

就在韓、賴會面的前一天，民進黨立院黨團才提案要改選立法院正副院長，擺明就是衝着韓國瑜而來。而眾所周知，過完年後，針對國民黨區域立委的大罷免行動，也將在公民團體領銜，背後由民進黨主導的情況下全面發動。這像是一個主張和解團結的人會採取的行動嗎？

若賴清德真的想要和解，早在他當選後，就可以積極約見在野黨主席進行溝通，也可以親自拜會在野黨立院黨團，營造朝野和解協商的氛圍。可是賴清德有這樣做嗎？並沒有！而假設賴清德真的回心轉意，大可以在接見韓國瑜時當場說出：「台灣現在需要和解團結，我反對所謂的大罷免行動，也希望公民團體能為台灣的未來做更審慎的考量。」表現出自己的誠意。然而賴清德有這樣表態嗎？當然沒有。

就在前幾天，公認的賴清德嫡系子弟兵林俊憲才公開主張大罷免勢在必行，而只要公民團體連署通過第一階段，民進黨就應主動投入第二階段之後的罷免行動。這種公然打臉賴清德的行動，賴有出面駁斥或是緩頰嗎？沒有！這清楚告訴大家，不管是拉下韓國瑜還是罷免藍營立委，背後主導者都是賴清德，其他人不過是按照旨意辦事。

顯然，賴清德那段話的正確翻譯應是：「在福爾摩沙，沒有甚麼仇恨能放下，也沒有甚麼不快會過去，目前最重要的就是罷免，因此我非常期待台灣能夠撕裂。」這恐怕才是他真正的心聲。