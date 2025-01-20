筆下風雲：求訪北京 日本轉向

特朗普上場開啟其主政的新時代，世界的不確定性陡增，尤以美國傳統盟友人人自危，皆因特朗普事必要美國優先，無寶不落，完全沒有朋友。日本在岸田文雄時期竭力緊跟美國反華，換了石破茂當首相後一切正在轉向。繼派出外相岩屋毅訪華後，自民黨幹事長及公明黨幹事長亦到訪北京，獲國務院總理李強接見。消息稱，石破茂正在考慮盡早訪華。

中日關係在岸田文雄主政時期陷入冰點，現在卻在融冰，最大原因當然還是出在美國和特朗普身上。特朗普為人善變，不將盟友放在眼內，日本在其眼中完全不入流，是任其搓圓撳扁的棋子而已。最令日本「警醒」的是，不僅特朗普靠不住，拜登也是對日本用完即棄。君不見，美國需要日本反華的時候稱兄道弟，但當涉及國家利益即落閘冇情講，華府以國家安全為由，否決日鐵收購美鋼，日本可謂明月照溝渠。

日本近年經濟疲不能興，又因為排放核污水入海，所有海產被中國封殺，對其漁農業打擊極大。石破茂急於訪華，就是希望中國盡早對日本海產解禁。雖然一直有消息指中國有意解禁，但都是只聞樓梯響，未見人下來。北京的用意也很明顯，就是要觀察日本是否真的轉向，降低對華的敵意。

在澳洲總理阿爾巴內塞多番向華示好後，澳洲龍蝦終於重新獲准輸入中國，兩國之間所有貿易限制解除。日本核污水問題，性質當然嚴重得多，但只要日方給予下台階，例如落實讓中國派專家檢測水質，解禁日本海產便水到渠成。對比岸田文雄只懂惡言叫囂，石破茂的柔性身段，顯然更有彈性，也更符合日本國家利益。在特朗普主政下，加快世界進入百年未有的大變局，但對中國未必全然壞事。