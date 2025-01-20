強詞有理：中美互動

都說特朗普粗鄙，其實他也有細緻的一面，就職前主動致電中國國家主席習近平，既拉交情，也討論彼此關注的話題，就是一個理智的決定，這方面顯然勝過心胸狹窄而且陰險狡詐的拜登。中國人講究禮尚往來，既然特朗普主動伸出橄欖枝，中方理應有所回應，國家副主席韓正遠赴華盛頓出席特朗普就職典禮，相對於以往僅派駐美大使出席，這次足足高了幾個級別，可見誠意滿滿。雙方高層積極互動，是否有助於未來4年的交往，目前言之尚早，但起碼是一個不錯的開始。

特朗普競選時對中國充滿敵意，不斷出言攻擊，極盡恐嚇之能事，但勝選後即明顯降低語調，更表示兩國可以一起解決世界上所有問題。此次與中國領導人通話時，他又表達了相同觀點，期待兩國一起解決許多問題，讓世界更加和平與安全。特朗普向來自視甚高，經常將「美國優先」、「美國第一」掛在嘴邊，如今頻頻對中國擺出合作的姿態，說明他狂妄歸狂妄，頭腦還是清醒的，知道今時不同往日，無論如何也不能忽視中國的存在。

實力決定一切，隨着中國綜合實力日益提升，國際地位和影響力自然水漲船高，世界上許多問題確實需要中國合作才能解決。特朗普固然要面對現實，連以反華鷹派著稱的候任國務卿魯比奧也不得不承認，中國已是一個超級大國，「21世紀將由美國和中國之間發生的事情來定義」。他並稱，作為美國最高外交官，其職責將要求「以成熟且審慎的態度與中方展開對話」。換作是幾年前，這位被中方列入制裁名單的鷹派政客絕不會如此「低聲下氣」，儘管他對中國依然充滿敵意。

當然，這並不表示中美關係可望改善。遏制中國已成為美國政壇乃至整個精英階層的共識，任何人上台都不會改變，何況特朗普團隊充滿鷹派政客，寄望他們放下冷戰思維和意識形態偏見，無異於緣木求魚。所以不難預料，未來4年的中美關係必然還會面對各種挑戰，甚至可能出現前所未有的激烈對抗。

對中國而言，最關鍵是做好自己的事情，只要自身足夠強大，就不怕任何挑戰。畢竟經過這些年的較量，中方已經知己知彼，既摸清了對方底牌，對自己也更有信心。老美企圖再以關稅大棒或其他制裁措施嚇唬中國，到頭來只能搬起石頭砸自己。