坦言集：齊國之誤

習近平應美國要求與特朗普通了電話，談了一些議題，表達好意，不涉談判。特朗普打破慣例，就職典禮邀請外國元首參加，以彰顯他的特殊。中國派國家副主席韓正代表習近平出席，給足了面子。特朗普還要與習近平通電話，中國順從，顯示好意。

中國的態度是樂於談判，希望兩國和好，也一同維持國際的和平與秩序，但並不以原則和國家利益為代價，中國還是不對美國有幻想，仍然加快軍備建設，以防中美之戰。特朗普則是借典禮樹立國際威勢，與習近平通電話，為的是特朗普的國際形象，不是真的為了改善中美關係。他希望號令天下，習應約通話，即使僅為禮節，無實質內容，也體現特朗普作為新任美國總統的分量，勝過習之冷待拜登。

不過特朗普不會有友好回報，其主要對外官員都是反華鷹派，特氏可與習會面表現親切，但背後對華政策不會改變，只會惡化，用盡方法壓迫中國。他的要求還是追求美國再次偉大，還是對付中國。近年中國願意與美國談判，一是向外顯示中國開明、包容；二是談判總好過拒絕接觸、各自猜度、有擦槍走火的風險，可通話甚至坐在一起談判，把雙方的底線說清楚，談不攏不用妥協，再找機會重談。中國堅定立場但不犧牲國家利益，也不給美國藉口惡化關係，被動中包含主動因素。

可惜特朗普及其團隊和背後的金主，並沒有與中國尋求合作，與中國共治天下，只是誘中國與之合作，不對立，使特朗普的政策在國際上易於推行，也誘使中國得意忘形，自以為與美國用G2格局治理國際事務，從而分化中國與其他反美非美大國的關係，也使中國在國際事務裏不願直接與美國對抗，有利美國在政治與經濟加強圍堵中國。這是誘敵之計，歷史上例子眾多，中國會上當嗎？

不過，中國在國際關係中，對美國還是留有餘地，還有企盼，故此，在美國與其他國家的衝突乃至戰爭中，中國大多迴避，怕觸怒美國，這就讓美國及其盟國如以色列搶得先機，施暴也不會有國際足夠的反抗、抵制。中國近似追求漁人得利，在國際上未能與同道的全球南方大國一道阻止美國的胡作妄為，如南非等在國際法庭起訴以色列的種族清洗罪行；也如伊朗受襲，中國堅守美國的制裁，不敢認真施援。國際的鬥爭大勢中，令人擔心中國會犯戰國時齊國之誤。