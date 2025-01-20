7旬婦換新鈔後被獵 男賊剪刀挾入屋行劫

銀行外跟乘輕鐵 搜掠逾萬元財物 過年過節換新鈔要提防賊眼！屯門一名七旬婦人，前日獨自到銀行換鈔準備封利是，殊不知有男賊覬覦其身上現款，一路尾隨她前往住所，並趁事主準備開門入屋之際，亮出利剪挾持事主，繼而在屋內大肆搜掠，劫走過萬元的財物逃去。執法部門分析「天眼」等線索後，同日下午循線掩至旺角區，成功拉人起贓；而事主在遇劫過程中受輕傷，經治理後已經出院。

事發於前日早上11時許，一名姓張（77歲）婦人為了封過年利是，特意到屯門市廣場一間銀行兌換新鈔，然後攜款乘坐輕鐵回家。與此同時，一名賊人懷疑留意到張婦身懷現金，於是從後跟蹤。下午接近1時，張婦回到豐安街翠寧花園第6座寓所，賊人不動聲色，緊隨張婦進入升降機，再覷準她用鑰匙打開單位大門時，取出一把剪刀架於其頸項。賊人挾持女事主入屋後，迫令她交出金錢，並且在屋內四處搜掠，搶走現金、手機和八達通卡等總值約1.3萬元的財物，然後奪門逃去。

翻查天眼 同日拉人起贓 張婦待賊人離開後大聲呼救，繼而報案求助，她的左腳底及右手中指受傷，由救護車送往屯門醫院治理後，情況並無大礙，同日出院。警員趕至現場調查，翻查大量閉路電視片段及進行情報分析，迅速掌握疑人的特徵及逃走方向。同日下午3時許，警員在旺角彌敦道688號外一輛巴士上，以涉嫌「嚴重入屋犯法」拘捕一名姓黃（49歲）本地男子，並且起回所有失物，以及懷疑作案時使用的剪刀。根據調查，被捕男子任職寵物行業的客戶服務員，居住於屯門區，懷疑案發時在銀行對開尋找「獵物」，伺機犯案。他現時正被扣留調查。

執法部門提醒，年近歲晚，市民到銀行兌換新鈔時，切記財不可以露眼，尤其是長者們應該盡量請親友陪同，同時要留意是否被人盯着隨身袋或財物，如果發現有可疑人士，請立即報案求助，以免成為歹徒目標。「嚴重入屋犯法」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。