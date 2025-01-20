荃灣辦館 2歹徒扮客淋紅油

【本報訊】昨晨10時許，兩名歹徒假扮客人，走入荃灣三陂坊2號地下一間辦館，其中一人向姓陳女店東查問某支酒的價錢，另一人則在店外「睇水」，之後趁機向貨架淋潑紅色油漆，得逞後逃之夭夭。陳婦大受驚嚇，連忙將情況告知兒子及報案求助。警員到場調查，將案件列作「刑事毀壞」，正翻查有關「天眼」片段，追緝兩名歹徒歸案。

據「天眼」影片所見，一名戴鴨舌帽及口罩的男子進入店舖，當時他的右手捧住一個載有紅油的器皿，若無其事地向女店東查詢酒價；另一同黨則站於其旁邊，不時朝街外觀望。陳婦未有察覺對方心懷不軌，應要求取酒供客人細看，惟她之後轉身將酒放回原位時，該名男歹徒突然發難，右手一甩，貨架即時被濺滿紅漆。歹徒未有就此罷手，旋即飛擲手上的器皿，再隨手擸起店內一支樽裝飲品，猛力掟向貨架，然後偕同同黨施然離開。畫面所見，陳婦表現驚恐，對歹徒暴行無計可施，最後只能目送對方揚長而去。