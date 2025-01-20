船用納米光催化塗層 助緩微生物污垢孳生

沿岸水閘亦可噴上 減海洋生態創傷 城市大學HK Tech 300下有初創公司成功研發一種突破性的防污防腐技術──納米光催化防污防腐塗層（Nano-MAP），可作為船隻船體及金屬螺旋槳的塗料，除了成本更低及更耐用外，更可代替一般含重金屬的傳統塗料，減低污染海洋機會，而催化劑粒子細小，不會如傳統防污漆的重金屬物料般沉於底部，並有推出手動噴劑，使用前只需手動搖晃，讓船主可輕鬆地噴上船體。塗層亦可應用於海中的水閘等，以減緩海水進水口處的微生物及污垢孳生，同時獲公私營機構應用，其他潛在應用包括海洋基建設施、海上石油鑽井平台和海底管道等。

現時航運界普遍使用的傳統塗料含有銅或鋅等重金屬的船底防污漆，雖然可防止海洋生物寄 生船底，但塗層接觸海水後會釋放出有毒的金屬離子，污染海洋環境。催化科技有限公司（CAT Limited）專注於「光觸媒」的技術創新，並成功研發一種「納米光催化防污防腐塗層」，含碳攙雜的「二氧化鈦 （TiO2）」複合材料，在水中受到太陽光照射時，可產生光催化作用，達致防污防腐的效能，效果可持續多於一年，相較傳統防污漆在亞熱帶氣候下平均僅能維持3至6個月的效用為長，同時不會將任何化學物質釋放到海水中。

研究團隊解釋，即使海水表面以下幾米處，仍有四至七成的太陽輻射強度，足以Nano-MAP在水中進行光催化作用，從而產生「強氧化性羥基自由基」，可防止藤壺、結殼苔蘚蟲等海洋生物，以及海藻、水螅、藻類等污垢，附在船體表面生長。

釋放電子 降低氧化風險 另外，Nano-MAP在經過光催化後，會釋放出電子，阻礙金屬與氧氣之間產生化學作用，降低氧化風險。Nano-MAP亦可應用於海洋沿岸位置的水閘上，例如在本港的海水冷卻「區域供冷系統」中試用，可減緩海水進水口處的微生物孳生，團隊指出以往使用傳統防污漆的水閘，每個月都會積聚很多海洋生物，但使用Nano-MAP的水閘在兩年後仍未需要清潔或更換。