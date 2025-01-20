中小學硬筆書法比賽 宣傳肝臟健康好習慣

【本報訊】肝炎是香港常見的疾病，肝癌更是本港第3大的致命癌症，現時每年約有1,500宗至1,600宗肝癌的登記死亡個案，如果及早發現和控制乙型肝炎，可減低患上肝癌的風險。有立法會議員與多個關注健康團體，發起推廣肝臟健康計劃，於去年舉行全港中小學中文硬筆字書法比賽，向在校學生和社區宣傳肝臟健康，以及自小養成良好生活習慣。

議員陳穎欣聯同同路人同盟、香港肝臟移植協康會協辦發起「推廣肝臟健康計劃2024」，旨在於「預防教育、篩查監測、治療」3方面，全面、立體地讓公眾關注肝臟健康。去年11月，舉行全港中小學中文硬筆書法比賽，向在校學生和社區宣傳肝臟健康，以及自小養成良好生活習慣。是次活動共有86間學校參與，收到11,286份參賽作品，比賽共分初小組、高小組、初中組及高中組4組。每組各設冠、亞、季軍，以及20名優異獎，共計92個獎項。

頒獎典禮於本年1月18日，於荃灣潮州公學舉行。同路人同盟主席陳偉傑指，家長和學生如果懷疑肝臟健康有問題，便不要猶豫進行檢查。他將會聯同其他病人組織，爭取政府能夠加強篩查和監測，利用基層醫療，及早和普及地為高危人士進行乙肝篩查。

冀喚大眾關注 做好治未病 陳穎欣表示，一直希望透過社區推廣，喚醒大眾的認識及關注，做到「重預防、早治療」。她指定期篩查、監測方面是及早做好「治未病」的關鍵。之前公布的《施政報告》中，亦接受了其提出的建議，將推行乙型肝炎篩查，針對高風險人群，為他們做篩查及管理，並將透過基層醫療地區康健中心、家庭醫生等合作，以策略性採購措施助高風險人群做篩查。