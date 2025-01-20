本周天氣回暖 年廿九最低11℃

【本報訊】隨着東北季候風正逐漸緩和，華南沿岸今日風勢轉微弱，雖然適逢「大寒」，但氣溫將稍微回升，市區氣溫最高攝氏22度，和暖天氣將在本周維持，但日夜溫差頗大；至下周初預料將再度降溫，下周二（28日）年廿九最低只有攝氏11度。值得一提的是，今個新春起將一連5年沒有年三十，故今年除夕便是年廿九。

華南沿岸今日風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中期廣東沿岸雲量增多，隨着該偏東氣流在本周後期緩和，廣東日間和暖，天文台預料一股強烈冬季季候風會在周末抵達華南，下周初沿岸地區天氣轉冷，大致天晴及乾燥。

下周一開始轉冷 9天天氣預報顯示，今日至本周六（20日至25日）期間天晴，日間乾燥，部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏15至22度；下周日（26日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫顯著下降，介乎攝氏15至20度；隨後兩天（27日及28日）天氣轉冷，氣溫將進一步下降為攝氏11至16度。