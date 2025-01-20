功夫茶：《功夫茶》探討自殺 學童風險務須遏

最細得小二 三層應急機制擴展勿遲疑 本港自殺問題日趨嚴重，尤以年輕組別為甚。《功夫茶》今期請到香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心資深危機輔導員吳淑儀，探討本港自殺問題，她表示0至19歲的組群，2023年比2021年的自殺機率高5%，20至29歲更高約30%。該會到小學協助篩查有輕生危機的學童，接觸的681個小學生當中，約有196人有自殺風險，其中約有10個須即時介入處理，年紀最細個案只有小二。她建議針對學童自殺風險的「三層應急機制」，應擴展至小學層面。

吳淑儀指近幾年疫後適應，對學生是很大的挑戰，他們面對學業壓力、社交孤立感、與同輩間相處等適應問題，適應力較低的學童需要更多時間和支持，才可建立較健康的人際關係。學業壓力亦困擾學生，有個案學童本身很聰明，惟疫情間上網課的模式並非每個人都能適應，當他回校上課時要補追落後的進度、面對很多事情，加上對自己的要求很高，便會出現很大壓力。

疫後適應挑戰大 倍添壓力 防止自殺會去年參加了少年共「惜」計劃，為學校提供篩查服務，結果接觸的681個小學生中，約有196人有自殺風險，大概有10個須即時介入處理。吳淑儀指曾接獲一個小二至小三的學生求助說想自殺，認為自己的存在令父母不開心，不能達到他們的期望，認為死後可以變成一隻熊貓，令父母開心，在接觸過程再跟他傾談關於死後的世界，對方明白到這並非是他想要的，之後再跟其父母傾談，如傳遞愛、關心的訊息，令彼此溝通更好，最終這個案放下自殺念頭。另外有一些學生在社交平台上載自殘照片，或自覺生存無意思，一些厭世的言論，這些都值得關注。

當局推出三層應急機制，吳淑儀認為學校前線員工未必有足夠經驗處理危急個案或危機，這方面的培訓必須到位，而現時機制主要針對中學生，但小學生亦有需要。防止自殺會除了到學校進行篩查，還有舉辦家長小組和講座，均有助他們更明白孩子正處於怎樣的情緒。

根據相關數據顯示，整體自殺率有上升趨勢，例如每10萬人當中，在2023年自殺率為14.5%，較之前2012年約13%為高，而2023年有1,092宗自殺死亡個案，是繼2006年後的新高。以年齡組群分析，長者自殺率一直較高，第二是年輕人組群，0至19歲組群及20至29歲組群亦有上升趨勢。

長者高危 獨居孤獨感絕望 近年移民潮下不少子女去了外國，以致長者獨居香港。吳淑儀指，孤獨感可以令人感到很絕望，人與人之間的連結對於一個人減少自殺念頭相當關鍵，必須提升社會的關注度。她透露防止自殺會熱線有很多長者使用，例如傾訴心事，惟致電熱線求助已是較後期階段，理想是應較早辨識及介入，早一點聯繫長者與自己的連結，或與自然連結等，可有助他們減輕自殺念頭。

吳淑儀續指，長者提及自殺時通常會比較隱晦，較年長人士談及死亡問題會比較退縮，或求助時有羞恥的感覺，所以他們的用語可能類似「寧願睜開眼睛，再也看不到這個世界」等。勸說時亦建議集中在情緒方面，勸解的說話要遲一步再說，通常的情況是當一個人進入絕望，或想來想去也沒有出路時，勸解的說話未必可以連結到彼此，例如如果有人說覺得很辛苦、很痛苦，可以嘗試集中關注在情緒上，對他們說「辛苦你了」，「我也看到你很孤獨」等說話，可令對方更願意傾談。