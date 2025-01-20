醫健：藥到病除：白內障知多少

白內障是一種常見的眼科疾病，特別是在中老年人中十分普遍。它是由於眼睛的晶狀體變得渾濁，影響光線穿透，導致視力模糊或喪失。簡單來說，白內障就像在眼睛裏蓋上了一層霧，讓人的視覺變得不再清晰。這種疾病是全球範圍內導致可逆性失明的主要原因之一，但幸運的是，通過現代醫學的治療手段，大多數患者都能恢復良好的視力。

白內障的發生通常是逐漸的，因此很多人早期並未察覺它的存在。最常見的症狀包括視力模糊、看東西變暗、夜間視力變差，或對光線的敏感度增加，例如看到車燈時會覺得特別刺眼。有些患者還會注意到顏色的鮮艷度減弱，甚至需要頻繁更換眼鏡度數。如果白內障進一步加重，可能會嚴重影響日常生活，例如閱讀困難或無法安全駕駛，甚至導致完全失明。

目前，治療白內障最有效的方法是手術。醫生會將渾濁的晶狀體移除，並植入人工晶狀體，恢復視力。這種手術安全且效果顯著，過程通常僅需20到30分鐘，術後幾天內大多數患者就能恢復日常生活。對於患有白內障的患者來說，手術是唯一能根治的選擇，並且成功率非常高。

雖然白內障無法完全避免，但佩戴太陽眼鏡可以減少紫外線對眼睛的傷害；控制慢性病，如糖尿病；保持健康的生活方式，戒煙、多吃富含抗氧化物的食物如綠葉蔬菜和水果，也有助於保護眼睛的健康。此外，定期檢查眼睛對於中老年人尤為重要。

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