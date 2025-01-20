城大去年逾30學生遇騙 失1500萬

【本報訊】香港城市大學表示，根據大學的紀錄，在2024年校方接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約1,500萬元。城大指一直與執法部門緊密合作，亦已成立跨部門工作小組，密切關注相關事宜，例如在2025年新學期，城大已要求所有學生必須完成防騙問卷，該問卷由大學與執法攜手設計。校方續指，工作小組不時透過多種渠道，包括透過發送電郵、在校內張貼海報及派發傳單等，提醒學生小心詐騙訊息，工作小組亦計劃在校內舉辦防騙研討會及推廣工作等。

此外，城大人文社會科學院媒體與傳播系學者與中國聯通聯合開展的「科技引領，聯通全球：大數據與人工智能在反詐治理中的新實踐」項目，以創新方式應用大數據和人工智能，助全球應對日益嚴重的電信詐騙問題，早前獲世界互聯網大會評選為2024年「攜手構建網路空間命運共同體精品案例」。城大表示樂意與執法部門進一步合作，攜手打擊電訊詐騙。

港大揭逾60生被呃6000萬 香港大學早前亦要求學生填寫執法部門防詐騙問卷，並在電郵中表示近月有超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元，據指大部分受害人均是內地生，對假公安信以為真。而學生需要在規定限期前填好問卷，否則將無法進入圖書館和學習空間智華館。