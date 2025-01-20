12機構獲資助 推長者數碼共融

【本報訊】政府在2024至25年度《財政預算案》宣布，社創基金將在未來3年撥款一億元為全港60歲或以上的長者提供數碼培訓課程和技術支援的項目。經過公開徵求建議書和評審後，基金決定資助12間非政府機構在全港18區推行「友智識」長者數碼共融計劃，在全港共設立40個定時定點的社區支援點，每區最少設置兩個支援點，為60歲或以上長者，特別是居住在舊區和公共房屋的獨老和雙老長者提供數碼培訓和技術支援，預計逾10萬人受惠。

重點教用政府應用程式 進入數碼時代，智能手機帶來許多便利，但有時卻會難倒長者。馮先生最近一兩年才轉用智能手機，他憶述早前因駕駛執照事宜需在網上登記資料，卻不知從何入手，當時他便知道要追上時代的步伐。

數字政策辦公室高級管理參議主任陳秀婧表示，支援點通常設置在長者易達、常去或人流較多的地方，例如社區中心、區議員辦事處、社區客廳和長者中心。推行機構會重點培訓長者使用「智方便」、醫健通、HA GO、18區中醫診所、康體通、香港出行易等日常生活用得上的政府流動應用程式，並向他們灌輸網絡安全知識。

她又說，機構也可以向長者介紹其他合適的流動應用程式，例如提供即時通訊、娛樂或電子點餐服務的程式，方便長者在日常生活中使用數碼科技。